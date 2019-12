Maltempo e vento, a Caltanissetta alberi caduti e pali pericolanti

Maltempo, vento e pioggia anche a Caltanissetta. Sono state decine le segnalazioni giunte nel fine settimana al comando provinciale dei vigili del fuoco a causa di alberi spezzati e pali pericolanti.

Dispiegati uomini e mezzi impegnati su diversi interventi in tutta la provincia. Nel capoluogo, in via Luigi Rizzo, un albero si è abbattuto sulla strada rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco, mentre in via Due Fontane è stato necessario intervenire per mettere in sicurezza un palo della rete telefonica.

Alberi su strada anche sulla SS190 a Riesi. Quattro infine gli interventi a Gela sempre per alberi su strada e pali pericolanti. A Mazzarino un palo si è abbattuto di fronte al cimitero.

