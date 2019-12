Caltanissetta, il questore Signer: meno reati e più denunce per mafia e droga

«Il fronte più impegnativo della nostra attività rimane l'ordine pubblico e in particolare la gestione del Centro per i rimpatri di Pian del Lago per il quale è necessaria una costante attenzione per fermare i continui momenti di tensione che si registrano al suo interno».

Ha esordito così ieri mattina il questore Giovanni Signer nel corso di una conferenza stampa indetta per presentare i dati consuntivi dell'attività svolta dalla polizia in tutta la provincia nel corso del 2019 e alla quale hanno partecipato il portavoce vice questore Felice Puzzo e il responsabile dell'ufficio stampa sostituto commissario Salvatore Falzone.

Continua il contrasto allo spaccio di stupefacenti con 846 chilogrammi di sostanza sequestrata, principalmente marijuana (832 chilogrammi), seguita da hashish (13 chilogrammi), cocaina (360 grammi), 57 grammi di anfetamine e 37 grammi di eroina. Ben 185 le persone arrestate, altre 741 denunciate e 110 segnalate alla Prefettura. Moltissimi i cittadini nigeriani, non residenti, sorpresi a trasportare la droga da altri centri.

