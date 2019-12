Mazzarino, squilibrato entra in ospedale e distrugge due reparti

Aggredisce una persona e distrugge due reparti dell’ospedale Santo Stefano di Mazzarino. Un uomo di 50 anni, in evidente stato di alterazione psichica, si è introdotto all'alba questa mattina nei locali pronto soccorso ingaggiando un diverbio con il personale e aggredendo un passante immediatamente soccorso. Si è diretto poi al reparto di Chirurgia dove ha distrutto arredi e mobili, lanciando in aria gli estintori antincendio.

Una volta sceso in pronto soccorso, ha divelto porte e distruggendo vetri e altri arresti. Allertati dal personale sanitario, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l'uomo e lo hanno denunciato per danneggiamenti.

Il 50enne è stato sottoposto a Tso psichiatrico e condotto all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela per il ricovero. In attesa che domani gli uffici tecnici dell’Asp provvedano a completare il ripristino di impianti, il pronto soccorso è stato temporaneamente spostato in locali attigui.

