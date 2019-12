Caltanissetta, niente raccolta rifiuti a Capodanno

Dusty segnala una variazione nel servizio di igiene ambientale, durante i giorni festivi di Capodanno ed Epifania e comunica altresì che a decorrere il 2 gennaio, sarà avviata la consegna del kit completo per la raccolta differenziata, nella «zona A» della città. Nelle giornate 1 e 6 gennaio 2020 sarà sospeso il servizio di raccolta porta a porta, per le utenze domestiche e non domestiche. Nelle stesse date (1 e 6 gennaio) saranno garantiti nel resto della città, i servizi di raccolta dei cassonetti Rsu stradali di prossimità e lo spazzamento solo nel centro storico.

A decorrere il 2 gennaio 2020 (e sino al 28 febbraio) sarà avviata la consegna del kit completo per la raccolta differenziata nella «Zona A» al fine di estendere anche in quei quartieri, le buone pratiche della raccolta differenziata.

Un'estensione concordata con l'amministrazione comunale al fine di eguagliare i risultati ottenuti in altre zone della città. Una campagna di sensibilizzazione e consegna del kit che sarà un valido incentivo per gli utenti per fare correttamente la raccolta differenziata.

