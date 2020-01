Santa Caterina, alberi e tegole sradicati da una tromba d'aria

Situazione critica sotto il profilo metereologico nel comune di Santa Caterina dove la morsa del maltempo non sembra destinata ad allentarsi.

Domenica sera sul centro abitato e nell'hinterland si sono abbattuti forti venti di burrasca causando danni e, per fortuna, sono situazioni di pericolo per i residenti, ma nessuna conseguenza per gli abitanti.

Si parla con insistenza di una vera e propria tromba d'aria anche con forza limitata. Il vento ha sradicato cartelloni pubblicitari, tegole dai tetti, calcinacci e intonaci pericolanti dai palazzi. La furia delle raffiche ha anche abbattuto un grande pino che è finito su una casa in via Aldisio e sollevato diversi coperchi di serbatoi idrici posti sui tetti. Proprio la via Aldisio e la via Crispi sembrano al momento le vie più colpite ma è ancora presto per fare un bilancio.

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE