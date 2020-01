Caltanissetta, morto Claudio Averna: il suo amaro è famoso in tutto il mondo

E’ morto oggi a Milano Francesco Claudio Averna, ex presidente dell’omonima società produttrice del noto amaro. L’imprenditore, 66 anni, era ricoverato all’Istituto Tumori per una malattia che non gli ha dato scampo. I

nsignito nel 2012 dal Quirinale dell’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana, aveva gestito la società assieme al cugino Francesco Rosario fino al 2014. Lascia la moglie Francesca e la figlia Alessandra. I funerali verranno celebrati lunedì a Caltanissetta.

