Altre tre auto incendiate a Caltanissetta: sono 17 in meno di un mese

Altre tre auto in fiamme nella notte a Caltanissetta. Due appartenenti a marito moglie, che sarebbero stati gli obiettivi del presunto attentato. La terza, parcheggiata nella stessa via ma non a fianco alle altre, è stata pure quella bruciata. Quale sia il legame, in tal senso, è un altro dei passaggi bui della vicenda.

Con quelli della scorsa notte i roghi notturni di auto sono saliti a diciassette nell'arco di tre settimane o poco più. Un filotto che, però, passa per una chiave di lettura differente, almeno per una metà degli episodi in questione già approdati a soluzione.

