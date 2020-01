Esposta a Forli l'ossatura della nave greca recuperata nei fondali gelesi

In mostra a Forlì la parte più significativa e meglio conservata della nave greca del V-VI secolo avanti Cristo, come precisa la soprintendente ai beni culturali di Caltanissetta, Daniela Vullo.

In un primo momento, infatti, era stata diffusa una notizia sbagliata, secondo cui la nave non avrebbe fatto parte dell'esposizione. In realtà a Forlì è stata portata l'ossatura del relitto, compresi sette madieri.

Il relitto, recuperato nel 2008 dai fondali gelesi di contrada «Bulala», inviato in Inghilterra per il restauro conservativo del legno, e da 6 anni in attesa di trovare una sede dove essere assemblato ed esposto al pubblico.

