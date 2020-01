Estorsione ad un imprenditore, ex consigliere di Caltanissetta sotto processo

Processo per un ex consigliere comunale. Lo ha chiesto e ottenuto ieri la procura sull'onda di una vicenda che nulla ha a che vedere con il ruolo politico a quel tempo rivestito dall'imputato.

È per questioni personali - più in dettaglio nella veste di presidente di una cooperativa edilizia - che, adesso, s'è ritrovato in udienza preliminare, uscendone con il rinvio a giudizio. Perché a suo carico gli inquirenti hanno contestato il reato di estorsione. Per richieste, tra denaro liquido e opere, che globalmente toccherebbero il tetto dei quattrocentomila euro.

