Nuova emergenza rifiuti a Gela, gli impianti dell'Ato off limits

Anche se non vi sono rifiuti per strada, grazie questa volta anche alla collaborazione dei cittadini, Gela rischia di ripiombare in una vera e propria emergenza.

Il problema questa volta è legato all'impossibilità di disporre degli impianti di compostaggio dell'Ato Ambiente Cl2, perché hanno superato il limite di conferimento. Di conseguenza, così come preannunciato qualche giorno fa dal sindaco Lucio Greco e dall'assessore all'Ambiente, Grazia Robilatte, anche oggi, così come è successo mercoledì scorso, non sarà possibile procedere alla raccolta della frazione dell'umido.

