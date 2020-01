Caltanissetta, nascono gli orti urbani: a curarli cittadini e scuole

Incentivare la passione per il verde e l'amore per la natura. Con questo intento è stato approvato in consiglio comunale il regolamento che disciplinerà la concessione e l'utilizzo degli orti urbani. Così gli appezzamenti di terreno di proprietà dell'amministrazione comunale potranno essere concessi a cittadini, ai comitati di quartiere e alle scuole che ne faranno richiesta per un utilizzo consapevole.

L'obiettivo è favorire un utilizzo di carattere ricreativo, la gestione e manutenzione del territorio, la valorizzazione dei prodotti tipici. I terreni concessi dovranno essere coltivati biologicamente e potranno essere destinati a ortaggi, piccoli frutti e fiori a uso del concessionario. Gli ortaggi prodotti, come prevede il regolamento pubblicato all'Albo pretorio dell'ente, potranno essere destinati solo al consumo familiare o donati a terzi. La concessione degli orti, a cadenza triennale, è di competenza della direzione Sviluppo economico e Attività produttive cui fa capo l'ufficio Agricoltura. A esso sono attribuite le funzioni di predisposizione del bando, richieste e verifiche della documentazione prevista, predisposizione dell'elenco dei concessionari.

