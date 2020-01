Caltanissetta, ruba prodotti per l'igiene al supermercato: denunciata

Prova a rubare prodotti per l'igiene al supermercato ma viene bloccata dalla sicurezza. Una 34enne di origini rumene con precedenti giudiziari ma residente a Caltanissetta è stata denunciata alla procura per furto aggravato.

La donna, ieri mattina, è stata sorpresa dal personale della sicurezza di un supermercato di via Salvo D’Acquisto, mentre passava dalle casse, dopo aver pagato solo un pacco di biscotti. Una volta passata però dal sistema di antitaccheggio è stato scoperto che la donna, che ha cercato di darsi alla fuga nascondeva all'interno della sua borsa prodotti per l’igiene personale dal valore di 300 euro (14 testine per spazzolino, 20 deodoranti, 10 pacchi di lamette e altro). La merce è stata riconsegnata al supermercato e la donna denunciata in stato di libertà.

