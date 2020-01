Controlli sul territorio nel Nisseno, scattano multe e denunce

Nel corso dei controlli volti al contrasto della criminalità, i carabinieri di Caltanissetta hanno fermato 293 automezzi, identificate 440 persone ed elevato 36 multe per mancato rispetto del Codice della strada.

Nello stesso contesto a Caltanissetta sono state denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza e una per l'uso di un coltello di genere vietato, poi sequestrato.

Invece sono stati arrestati a Gela: A.B., 30enne, dovendo scontare la pena di 1 anno, 11 mesi e 26 giorni di reclusione per i reati di detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione di armi e munizioni, commessi il 20 giugno 2018; e M.C., gelese di 38 anni, colto nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

A Mussomeli invece sono stati arrestati: S.P., 35enne del luogo, dovendo espiare la pena di 1 anno, mesi 10 e giorni 15 di reclusione per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate, commessi tra il 2012 e il 2018; e G.V., 36enne dovendo scontare la pena di 1 anno di detenzione domiciliare per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale commesso il 04 febbraio 2012.

