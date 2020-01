Rifiuti a Caltanissetta, è lotta agli incivili: elevate oltre 100 multe in due settimane

Un centinaio le sanzioni in poco più di due settimane quelle che sono state elevate dalla Polizia municipale in materia di non corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Prosegue la «battaglia» contro il malcostume dei cittadini che non rispettano le norme del conferimento della spazzatura differenziata. Tolleranza zero per chi non conferisce i rifiuti in maniera opportuna o li abbandona su ciglio della strada. Circa un centinaio le sanzioni in poco più di due settimane quelle che sono state elevate dalla Polizia municipale coadiuvata dal personale della Dusty, per l'errato conferimento dei rifiuti.

Al ritmo di circa 15-20 accertamenti al giorno, gli agenti del comando di via De Gasperi hanno sanzionato diversi utenti per inosservanza dell'ordinanza sindacale numero 33 del 2018 che dispone le modalità di conferimento e gli orari.

Dallo scorso 27 gennaio la raccolta porta a porta è stata estesa anche alle vie Due Fontane e Concetto Marchesi e la presenza dei cassonetti stradali è ormai limitata alle contrade e a pochi altri punti della città. La maggior parte delle contravvenzioni sono state applicate per errato conferimento da parte di utenze condominiali nell'ambito di controlli congiunti tra Dusty e Polizia municipale facendo seguito ad un preciso intendimento dell'amministrazione comunale.

Alcune sanzioni più gravi sono state elevate per abbandono di rifiuti. In questo caso si tratta di inosservanza del codice ambiente, una legge dello Stato che per i trasgressori prevede una sanzione amministrativa da 300 a 3 mila euro. Negli altri casi le multe ammontano a 50 euro più le spese di notifica.

