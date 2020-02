Verrà fatto brillare l'ordigno bellico della II guerra mondiale trovato in un terreno agricolo in contrada Mular-Fondachello a Mazzarino. A trovarlo era stato proprio il proprietario mentre eseguiva lavori sul terreno. L’uomo ha contattato i carabinieri che hanno interdetto l’area. La Prefettura di Caltanissetta ha già chiesto l’intervento dei militari del Genio Guastatori per far brillare l’ordigno in sicurezza.

© Riproduzione riservata