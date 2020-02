Femminicidio a Mussomeli, il paese si ferma per l'ultimo saluto: oggi i funerali di Rosy e Monica

Mussomeli si ferma per dare l'ultimo saluto a Rosy Mifsud e Monica Diliberto, le due donne assassinate dal 27enne Michele Noto. I funerali si terranno nella chiesa di San Giovanni alle ore 16.

I feretri dovrebbero giungere nel paese nisseno in tarda mattinata dopo che la Procura di Caltanissetta disporrà il dissequestro delle salme. I risultati delle autopsie dovranno essere depositati entro 90 giorni. Il Comune di Mussomeli ha dichiarato il lutto cittadino in occasione dei funerale e nel pomeriggio le saracinesche rimarranno abbassate.

Ieri sera Mussomeli ha voluto ricordare le due donne con una fiaccolata, organizzata da due amiche di Monica. La folla si è radunata in piazza Umberto nei pressi della panchina tinta qualche mese fa di rosso proprio in segno di rispetto per le vittime di femminicidio.

L'articolo nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE