Sistema Montante, revocata la scorta ad uno dei principali accusatori

Revocata la scorta all’imprenditore di Caltanissetta, Marco Venturi, ex assessore regionale alle Attività produttive nel governo Lombardo e uno dei principali accusatori di Antonello Montante, ex paladino dell’antimafia, condannato a 14 anni con l’accusa di avere creato una rete per spiare le inchieste a suo carico ed esercitare la sua influenza anche sulle scelte della Regione.

La decisione è stata presa dal Viminale su proposta della prefettura di Caltanissetta. Aveva la scorsa dal primo giugno 2018 a seguito delle sue accuse all’imprenditore.

Venturi rientra tra coloro che con le sue dichiarazioni rese ai pm nisseni, ha contribuito a dare una svolta alle indagini sul sistema Montante e che ha già portato alla conclusione di un primo processo, conclusosi con la condanna dell’ex leader di Confindustria Sicilia.

