Caltanissetta, asfaltato lo svincolo di via Borremans

Quasi completo lo svincolo sul raccordo di Caltanissetta nord. I lavori fanno parte del raddoppio della strada statale 640. La grande rotatoria alla fine di via Borremans che conduce da un lato a Santa Caterina e dall'altro all'imbocco dell'autostrada A 19 aveva subito una battuta d'arresto a causa della deviazione per i mezzi pesanti a Resuttano, impossibile portare da Termini Imerese l'asfalto fino a Caltanissetta senza che si raffreddasse.

È stato il sindaco Roberto Gambino che insieme a Valerio Mele dirigente Anas e coordinatore territoriale per la Sicilia hanno trovato una soluzione. Ovvero quella di far percorrere contromano il viadotto Cannatello alla colonna di mezzi pesanti con, ovviamente, conseguente chiusura per il passaggio del convoglio, della circolazione per ridurre i tempi e poter portare l'asfalto in ottime condizioni sino a Caltanissetta.

Il consorzio Italia che sta eseguendo i lavori ha programmato il passaggio per le prime ore del giorno di venerdì e già sabato mattina l'asfalto era stato posizionato.

