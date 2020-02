Gela, grosso incendio davanti a un distributore di benzina: un ustionato

È di una persona lievemente ustionata il bilancio di un incendio divampato nel primo pomeriggio a Gela in via Generale Cascino, nei pressi di un distributore di benzina situato a pochi passi dal tribunale. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere il rogo e, in un secondo momento, stabiliranno le cause dell’incendio.

Il dipendente del distributore di benzina, che ha cercato di spegnere le fiamme prima che distruggessero il container non tanto distante dagli erogatori di carburante, ha riportato alcune ustioni.

Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato che hanno interrogato il lavoratore. Le strade antistanti al Tribunale sono state chiuse al transito veicolare.

