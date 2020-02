Rapinarono tabaccheria a Riesi, scattano 3 condanne in appello

Colpevoli, ora come allora, di rapina. E d'altronde di averla messa a segno lo hanno già confessato, a sorpresa, durante il processo di primo grado. Quando hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, ma condizionandolo all'audizione delle parti offese. E adesso per due di loro è arrivata una riduzione di pena, per un terzo la conferma.

Tutti e tre, adesso, nel secondo passaggio in aula hanno rimediato 8 anni di carcere ciascuno. Così, nel concreto, è arrivato uno sconto di pena per il ventinovenne di Riesi, Antony Castorina che si era visto infliggere nel primo passaggio in aula 10 anni di reclusione e anche per il fratello, il trentunenne Michael Stephen Castorina che era uscito dal precedente processo con 8 anni e 6 mesi (difesi dagli avvocati Vincenzo Vitello e Carmelo Terranova), mentre è una conferma della pena a 8 anni per il ventiseienne Simone Alabiso (difeso dall'avvocato Giovanni Maggio).

Così ha sentenziato la corte d'Appello nei confronti dei tre ragazzi riesini tornati in giudizio per rispondere di rapina aggravata.

