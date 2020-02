Sicurezza e controlli a Gela, 5 persone arrestate

Controlli dei carabinieri nei centri abitati di Gela e Riesi. Il bilancio è di cinque persone arrestate, nove denunce e quattordici contravvenzioni. Nel dettaglio, è stato arrestato a Gela per evasione dagli arresti domiciliari e ricettazione, T. G. 46enne che sebbene agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso nottetempo, in compagnia di un minore anch’egli con precedenti di polizia, a bordo di un’autovettura rubata e con una tanica contenente tre litri di benzina.

Per il minore è scattata la denuncia a piede libero per il reato di ricettazione della autovettura e sono in corso accertamenti per scoprire cosa i due intendessero fare con la benzina. Sempre a Gela, B. D. 30enne, con precedenti, è stato controllato sul lungomare Federico II di Svevia alla guida della sua autovettura e trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e di una cospicua ed ingiustificata somma di denaro contante.

A Riesi è stato arrestato B.F. 28 anni del luogo che, giudicato colpevole di reati contro la persona ed il patrimonio, dovrà scontare una pena definitiva di tre anni di reclusione. Ancora a Riesi è stato arrestato G.C. di 31 anni che dovrà espiare una pena di 1 anno, 3 mesi e 27 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Inoltre sono state denunciate in stato di libertà 6 persone per guida in stato di ebrezza mentre 1 persona è stata deferita perchè sorpresa alla guida senza patente.

