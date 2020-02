Spaccio di hashish e marijuana a Caltanissetta, un arresto

Un cittadino di nazionalità nigeriana, Obijuru Michael Abuchi, 24enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato fermato ieri mattina durante un servizio antidroga eseguito nei quartieri Angeli, Saccara e Provvidenza, a Caltanissetta.

Gli agenti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare dell’abitazione del giovane, già arrestato lo scorso 8 febbraio per lo stesso reato. Il cane antidroga della Polizia di Stato Ulla ha fiutato lo stupefacente nascosto nel bagno dell’abitazione, all’interno di un barattolo. Otto gli involucri di marijuana sequestrati, per un peso complessivo di 10,71 grammi e cinque quelli di hashish, per un peso complessivo di 18,44 grammi, già confezionati in mono dosi e pronti per lo spaccio.

L’arrestato dopo le formalità di rito, su disposizione del pm presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

I poliziotti, in totale, hanno controllato 34 persone, eseguite 9 perquisizioni personali e sequestrata un’altra busta di marijuana, fiutata da Ulla, nascosta all’interno di un vaso ornamentale in via Palermo.

