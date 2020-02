Coronavirus, 4 muratori nisseni in isolamento a Mussomeli: sono tornati da Vo' Euganeo

L'allarme coronavirus ha raggiunto anche la provincia di Caltanissetta. Quattro persone di Mussomeli, tornate da Vo' Euganeo, in provincia di Padova, dove si è registrato un decesso per Coronavirus, si trovano in isolamento volontario presso le loro abitazioni.

Si tratta di quattro muratori che stanno eseguendo dei lavori per una ditta a Vo' Euganeo. Non presentano alcun sintomo, ma i quattro, dopo essersi consultati anche con i propri medici di famiglia, hanno deciso spontaneamente di rimanere in isolamento nelle loro abitazioni.

A loro si aggiungono anche un altro cittadino di Campofranco e altri 5 di Niscemi. I dieci non presentano alcun sintomo.

Intanto l'Asp di Caltanissetta ha istituito una task force attiva 24 ore su 24 per fronteggiare eventuali emergenze.

