Sistema Saguto, le parti civili: "Il regista era Cappellano Seminara"

«Svendevano i beni oggetto di sequestro ad un valore inferiore e la differenza se la intascavano in nero». Secondo Sergio Falcone, avvocato di parte civile, Gaetano Cappellano Seminara era il re degli amministratori giudiziari, regista del Sistema Saguto. Insieme a Lorenzo Caramma vendeva i beni a un prezzo minore, tenendo per se il denaro che avanzava.

«Silvana Saguto è una poveretta che non ha capito di essere diventata preda di un personaggio come l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, il quale ha grandi capacità, ma le ha utilizzate per rubare. Per me il vero regista era lui. La Saguto nel suo operare ha favorito l'organizzazione criminale di Cappellano Seminara - ha continuato - e lui ha colto il punto debole dell'ex presidente che aveva bisogno di denaro».

L'articolo di Ivana Baiunco nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

