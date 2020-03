Mafia, condanna definitiva per "stiddaro": gelese arrestato a Verona

È stato eseguito dal Commissariato di Gela, in collaborazione degli agenti della Squadra mobile della Questura di Verona, un provvedimento restrittivo nei confronti di Massimiliano Tomasselli, gelese di 33 anni, condannato in via definitiva per traffico di stupefacenti, commessi tra il 2010 e il 2013, e per associazione di tipo mafioso, in quanto ritenuto appartenente alla stidda gelese.

Tomaselli deve scontare un cumulo di pene di quattro anni, dieci mesi e nove giorni di reclusione. Il condannato, raggiunto presso l’abitazione di Verona, è stato condotto presso il carcere della città scaligera dove sconterà la pena.

© Riproduzione riservata