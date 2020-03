Coronavirus, torna a Serradifalco dalla Cina: studentessa rassicura i concittadini

Il suo arrivo in paese dalla Cina ha suscitato apprensione tra i serradifalchesi, per il rischio di contagio del coronavirus. È la studentessa venticinquenne Carla Micciché sente l'esigenza di tranquillizzarli scrivendo un post sulla pagina Facebook "Sei di Serradifalco se…", molto cliccata dai suoi concittadini.

Carla Miccichè, rivolgendosi a quelli che definisce «cari compaesani», afferma: «Ho saputo che il mio arrivo in paese ha destato qualche preoccupazione, dunque vi scrivo per rassicurarvi». Poi informa che, in seguito al suo rimpatrio, si è allineata «a tutti i provvedimenti del caso», consultandosi con il numero verde del ministero della Salute e operando un isolamento precauzionale volontario di 14 giorni a Torino, città nella quale frequenta l'ultimo anno della facoltà di Relazioni pubbliche e dove è atterrata proveniente dalla Cina.

In Cina Carla Miccichè si trovava per conseguire una doppia laurea magistrale, dopo avere vinto un bando di Double Master's Degree dell'Università di Torino. La studentessa, quindi, nota di avere osservato già a Pechino la quarantena. Carla Miccichè assicura, poi, che quando è rientrata a Serradifalco era «Già sicura di non costituire un pericolo per tutte le persone con cui sarebbe venuta a contatto». «Motivo per cui - aggiunge - mi sono riappropriata della mia vita reale, frequentando i luoghi pubblici».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE