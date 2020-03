A fuoco quattro auto nella tarda serata di ieri a Caltanissetta. Il rogo è divampato in via Dei Mille intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno avvolto quattro mezzi parcheggiati uno vicino all'altro.

L'incendio, di probabile origine dolosa, si sarebbe propagato a partire da un furgone di proprietà di un 45enne e andato completamente distrutto. Sul posto anche i carabinieri. Indagini in corso.

