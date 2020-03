Pensionata muore all'ospizio a Caltanissetta, per i pm era in stato di abbandono

Sette persone, tutte nissene, a giudizio per la morte di un'anziana all'interno della casa di riposo «Giovanni Paolo II» di Caltanissetta. Sono 5 operatori della struttura, Ivano Arnone, Giorgio Nitro, Josephina Naro, Antonio Anzalone e Alessandra Ferrara, un badante, Fabio Natale, e un'altra donna, Giuseppina La Placa, che si sarebbe dovuta prendere cura dell'anziana e che avrebbe ereditato un immobile a Caltanissetta.

Sono stati tirati in ballo, così come riporta Vincenzo Falci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per abbandono d'incapace mentre Natale è stato chiamato in causa anche per circonvenzione d'incapace. La donna, prima della morte, sarebbe stata abbandonata a se stessa, incapace di provvedere alle sue necessità basilari, ed era poi stata affidata a una casa di riposo piuttosto che a un centro di cura nonostante le gravi condizioni di salute.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata