Farmacista propone la vendita di un test per il Coronavirus: denunciato nel nisseno

Il titolare di una farmacia di Santa Caterina Villarmosa aveva deciso che da lunedì avrebbe venduto un autotest covid-19, al prezzo di 25 euro, e aveva pubblicato la proposta di vendita sul proprio profilo Facebook.

Da accertamenti svolti è emerso che il prodotto non è in commercio in Italia e sarebbe stato utilizzato negli ospedali cinesi per delle verifiche speditive antecedenti al tampone.

Ieri i militari lo hanno denunciato per il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio.

