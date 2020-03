Sgomberi di Sant'Anna, stamattina nuovo vertice

Ci potrebbe essere una soluzione per evitare lo sgombero delle 30 famiglie della collina di Sant'Anna. Sarebbe quella di togliere 100 metri, ovvero la parte finale dell'Antenna Rai, dichiarata pericolante da una perizia tecnica commissionata da Rai way, le abitazioni che ricadono nel perimetro individuato dall'azienda devono essere sgomberate per ragioni di sicurezza e dunque il sindaco ha dovuto firmare l'ordinanza per fare evacuare gli abitanti della zona, che è già pubblicata all'albo pretorio.

Ma pare che se il tavolo tecnico che sarà convocato stamattina riuscirà ad approvare questa soluzione il peggio potrà essere evitato. L'eliminazione dei 100 metri eliminerebbe il pericolo di caduta entro il diametro previsto dalla perizia.

Intanto le famiglie stanno provvedendo ad adire alle vie legali per difendere il loro diritto alla casa. Nominato l'avvocato Michele Lupo che rappresenterà le istanze dei residenti.

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE