Coronavirus, a passeggio dopo essere tornato dal Nord Italia: denunciato a Caltanissetta

Avrebbe dovuto rimanere in quarantena e invece era a spasso per la città. I poliziotti della Digos di Caltanissetta hanno denunciato un uomo che, dopo essere tornato da una Regione del Nord Italia, non ha rispettato l'obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo.

Gli agenti della Digos erano andati a casa dell’uomo per verificare che fosse in quarantena e hanno suonato per diverso tempo. I poliziotti sono rimasti fuori dall’abitazione ad attendere il suo rientro finché l’uomo non è arrivato. Vestito di tutto punto, non ha saputo fornire una spiegazione valida per il suo allontanamento. In questi giorni proseguiranno i controlli incrociati tra Asp di Caltanissetta e questura per verificare che i cittadini rispettino l’obbligo di quarantena.

