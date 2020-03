Stefania e Carla, a Caltanissetta una finestra sul mondo per chi è in clausura

«Voi da casa e noi in strada abbiamo due visioni totalmente diverse della realtà che stiano vivendo». Loro di questa realtà adesso così lontana dagli occhi di molti sono le protagoniste. Sono Stefania e Carla Piemonte che da qualche giorno raccontano le storie di quotidiana emergenza viste dalla tabaccheria di famiglia sulla loro pagina.

È diventata una finestra aperta sulla città molto seguita da chi resta a casa. Diffondono anche notizie di pubblica utilità, informazioni, raccontano storie ed aneddoti. Parlano della realtà di questi giorni così difficile e piena di contraddizioni, la raccontano da dietro il banco di lavoro. Stefania e Carla Piemonte sono diventate un punto di riferimento per chi sta a casa e vuole capire cosa succede fuori.

Seguite, seguitissime sui social in città, sono diventate la cartina di tornasole di come girano le cose in questo momento di quarantena.

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE