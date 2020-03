La festa per l'amico che torna dal Nord, tutti denunciati a Caltanissetta

Altre 69 persone in provincia sono state denunciate dalle forze dell'ordine per aver violato le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri volte al contenimento e alla prevenzione del contagio dell'epidemia di coronavirus.

E tra queste c'è anche chi aveva deciso di festeggiare il compleanno dell'amico tornato dal Nord Italia. È successo nel capoluogo, nel quartiere Stazzone dove alcuni residenti hanno contattato il 112 per segnalare la presenza di un assembramento all'interno di un'abitazione.

In quella casa infatti quattro persone si erano riunite per far festa per l'amico che, non solo tornava del Nord ma compiva anche gli anni. Un'occasione alla quale non hanno voluto mancare infischiandosene totalmente dei divieti imposti per superare l'emergenza.

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE