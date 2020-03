Delia, festa di compleanno con 14 invitati in un appartamento: denunciati

Continuano indisturbati a giocare in garage, oppure c’è chi ancora si ostina a festeggiare il compleanno. Scattano le denunce da parte dei carabinieri per quattro ragazzi di Delia trovati a giocare in un garage a Monopoli, mentre un gruppo di 14 persone di nazionalità romena sono stati trovati in un appartamento dove c’erano anche quattro minori mentre festeggiavano un compleanno.

Tra i denunciati anche alcuni residenti a Canicattì. Da stamattina partono in città i controlli straordinari della polizia municipale su tutti gli esercizi commerciali che devono rispettare la chiusura secondo le disposizioni del presidente della regione ed il nuovo decreto del presidente del consiglio.

