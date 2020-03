Festa in casa nonostante i divieti per il coronavirus, denunciati 5 giovani a Caltanissetta

Avevano organizzato una festa tra amici all’interno di un’abitazione a Caltanissetta, in barba ai divieti e alle restrizioni imposti dal decreto Conte contro la diffusione del coronavirus. Cinque ventenni sono stati denunciati dalla polizia.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni giunte alla sala operativa della questura, che denunciavano una festa in un appartamento al terzo piano di una palazzina nel quartiere Sanata Croce. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato e identificato tre ragazzi e due ragazze di età compresa fra i 23 e i 29 anni. I cinque giovani hanno riferito di essersi incontrati in casa per "rilassarsi e stare un po' insieme".

Nel corso dei controlli in giro per Caltanissetta, i poliziotti hanno denunciato altre 22 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Tra le motivazioni riferite, sempre le stesse: l'insofferenza e la noia di restare in casa e l’esigenza di recarsi da amici e parenti, per motivi di certo non urgenti.

© Riproduzione riservata