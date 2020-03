L'Asp di Caltanissetta attiva la telemedicina e il supporto psicologico

«La medicina territoriale risponde», si chiama così il nuovo servizio di teleconsulto attivato dall’Asp di Caltanissetta. I pazienti che necessitano di consulenze relative a cardiologia, angiologia, dermatologia, diabetologia, ematologia, endocrinologia, fisiatria, geriatria, ginecologia, medicina legale, medicina dello sport, medicina del lavoro, neuropsichiatria infantile, nefrologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, reumatologia, urologia e spina bifida potranno informarsi visitando il sito www.asp.cl.it.

Qui infatti è contenuto l’elenco dei medici e relativi numeri di telefono da contattare. In caso di difficoltà ad accedere al sito gli utenti potranno contattare i numeri 334-1164345 o 334-1164346, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14, o i numeri 334-1664344 o 334-1664347 dal lunedì al sabato dalle 14 alle 20.

«Si tratta di una iniziativa strepitosa – ha detto il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone – per dare continuità alle attività ambulatoriali. Si potrà fare un teleconsulto per alcune specialistiche e selezionare i soli casi meritevoli di consulto con presenza fisica del medico. Inoltre è attivo il servizio psicologico in questo momento di difficoltà per tante persone fragili».

