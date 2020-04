Niscemi, in un mese triplicate le donazioni di sangue

Boom di donazioni di sangue a Niscemi. Il numero dei donatori del prezioso plasma nel mese di marzo si è quasi triplicato rispetto a febbraio. Nella sola giornata di domenica scorsa, presso la sede dell'associazione donatori di sangue Fratres, in via Bellini 11, sono stati effettuati ben trenta prelievi, mentre si sono presentati spontaneamente sei aspiranti donatori, che sono stati sottoposti a un prelievo preventivo per l'accertamento della loro idoneità alla donazione.

Fra i trenta donatori di domenica, è da registrare anche il presidente dei Fratres, l'infaticabile Giuseppe Mandrà, che sta portando l'associazione niscemese a un alto livello. «Nonostante il clima di paura e di preoccupazione di questo periodo - dice Mandrà - per l'emergenza sanitaria a causa del coronavirus, i donatori aderenti alla Fratres continuano a dimostrare grande sensibilità e generosità, mettendo a disposizione il proprio sangue in favore di chi ne ha vitale bisogno. Un segnale della crescita esponenziale delle donazioni ce lo danno i numeri. A marzo abbiamo effettuato ben 86 prelievi mentre le donazioni del mese precedente sono state una trentina».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE