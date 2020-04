Coronavirus, nel Nisseno focolai circoscritti ma l'allerta resta alta

Sono piccoli focolai e per lo più circoscritti quelli che al momento si sono registrati in particolar modo a San Cataldo e Caltanissetta. Nel capoluogo i focolai sono legati al biologo deceduto lo scorso 11 marzo e al fruttivendolo risultato poi positivo, quest'ultimo collegato anche al focolaio di San Cataldo. C'è poi un altro piccolo focolaio a Serradifalco, che conta in tutto 5 persone (tre ricoverati e due in isolamento domiciliare) che potrebbe essere legato al dipendente del tribunale risultato positivo.

Ad oggi dunque si parla di piccoli focolai circoscritti grazie al lavoro epidemiologico dell'Asp di Caltanissetta che, con il coordinamento del direttore sanitario Marcella Santino, sta continuando a mappare tutti gli eventuali contatti dei contagiati.

