Coronavirus, il sindaco di Delia: "Consegnate mascherine, adesso indossatele"

Consegnate dal Comune di Delia, nel Nisseno, le mascherine protettive contro il coronavirus a tutti i residenti. Lo fa sapere lo stesso sindaco Gianfilippo Bancheri sottolineando di «star facendo di tutto per tutelare i nostri cittadini verso i rischi del contagio da Covid-19».

«Oggi il Comune - afferma Bancheri - ha completato la distribuzione gratuita di 1.600 mascherine, consegnate al domicilio delle famiglie da me personalmente e dai volontari della Protezione Civile Delia, ai quali va il mio ringraziamento per l’encomiabile lavoro svolto».

Assieme alla consegna il sindaco ha ribadito l’invito, se non l’obbligo, di indossarle sempre fuori casa e in locali dove sono presenti altre persone. «Le mascherine non sono classificate come dispositivi di protezione individuale - ricorda il sindaco di Delia- ma serviranno comunque a ridurre il rischio del contagio se verranno utilizzate in quei pochi casi in cui è previsto uscire di casa».

