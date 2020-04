La vecchia Renault hippie da Acitrezza si sposta a Mazzarino, il sindaco: "Assurdo"

La vecchia Renault 4 hippie torna a far parlare di sè. Dopo il viaggio da Salerno ad Acitrezza, attraverso lo Stretto di Messina (dove venne fotografata per la prima volta), a circa due settimane di distanza ieri pomeriggio l'auto è stata vista per le vie di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

A segnalarla diversi cittadini che hanno pubblicato e condiviso su Facebook una foto che la riprende in contrada Mulara. La notizia è stata poi confermata dal sindaco di Mazzarino, Vincenzo Marino, che ne ha dato conto nella quotidiana diretta Facebook sulla situazione dell'emergenza coronavirus nella cittadina. "Dopo le segnalazioni arrivatemi, sono andato a verificare di persona. La macchina si trova in una zona di campagna a 5 km dal centro cittadino. Ho chiamato i carabinieri che hanno identificato i soggetti ed erano proprio loro. Cose assurde! I signori hanno risposto che sono giunti a Mazzarino per problemi umanitari, visto che ad Acitrezza erano in 8 in una stanza e conoscendo il proprietario della campagna, hanno deciso di spostarsi".

"Sostenevano di essere stati autorizzati dai Servizi sociali di Acitrezza. Autorizzazioni che non . Sono stati sanzionati. Abbiamo richiesto i tamponi e sono stati messi in isolamento. Provvederemo al rifornimento alimentare, non dovranno spostarsi per nessun motivo".

