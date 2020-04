Caltanissetta, pronti elicotteri e droni per i controlli anti-coronavirus

Un elicottero della polizia di stato ed un drone dei vigili urbani, sorvoleranno Caltanissetta per controllare il rispetto delle misure di contenimento per evitare il contagio da Covid 19 nei giorni di Pasqua e pasquetta. L'elicottero è stata una richiesta esplicita del prefetto Cosima di Stani a conclusione di un comitato di ordine pubblico e sicurezza in web conferenze con i vertici delle forze dell'ordine questa la decisione presa dalla rappresentante del governo.

I controlli saranno effettuati con l'ausilio della Polizia stradale, di pattuglie dell'Esercito e del Corpo Forestale Regionale e, in proposito, il prefetto ha chiesto ai sindaci di far conoscere i luoghi di tradizionale ritrovo per gite fuori porta al fine di poter incrementare la vigilanza.

Nello specifico tutte le borgate saranno pattugliate anche dalla polizia municipale guidata dal comandante Diego Peruga e dal sindaco che ieri durante il video messaggio quotidiano ha detto che sarà anche lui a bordo di una pattuglia per i controlli che saranno effettuati durante la giornata.

Il drone individuerà le zone dove ci sarà la presenza di persone o di fumo le geolocalizzerà e le segnalerà alla pattuglia. Sarà guidato da un professionista esperto.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

