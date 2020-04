In giro con una dose di cocaina in tasca, una denuncia a Niscemi

Se ne andava in giro per Niscemi nonostante i divieti dovuti alla prevenzione del contagio da Covid-2019 con in tasca una dose di cocaina. L’uomo fermato dai poliziotti del locale commissariato non ha saputo giustificare la sua presenza in strada. Sottoposto a perquisizione personale i poliziotti hanno trovato nella tasca del giubbotto una dose di cocaina per uso personale.

Per l’uomo è così scattata la segnalazione al servizio Tossicodipendenze della prefettura di Caltanissetta assieme alla denuncia all’autorità giudiziaria e relativa sanzione pecuniaria per violazione delle misure di contenimento del Covid-19. La dose di cocaina è stata sequestrata.

© Riproduzione riservata