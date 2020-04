Contagi stabili a Caltanissetta, anziano ricoverato: atteso l'esito del tampone

Situazione stabile ieri in provincia di Caltanissetta per quanto riguarda i numeri del Coronavirus che ormai vedevamo aumentare da giorni. Ieri invece nessun nuovo positivo. È quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Asp che ha registrato un solo ricovero in Malattie Infettive del Sant'Elia.

Si tratta di un paziente nisseno di 88 anni, broncopatico e con varie patologie, in attesa del risultato del tampone. Per il resto la situazione rimane invariata. Sono 130 i pazienti risultati positivi dall'inizio dell'epidemia in provincia di Caltanissetta.

