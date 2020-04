Minacce via Facebook al sindaco di Caltanissetta Gambino

Minacce al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, via Facebook durante la diretta del giorno di Pasqua. «Poi ci tiriamo i conti di persona», «Ti veniamo a prendere a casa e non è una minaccia»: sono alcune delle frasi scritte da un cittadino con tanto di nome e cognome probabilmente un profilo fake.

Come spiega Ivana Baiunco in un articolo sul Giornale di Sicilia di oggi, la ragione della rabbia pare sia la concessione dell'istallazione della linea 5G, che ancora tra l'altro a Caltanissetta non è in discussione. «Bravo sindaco, abbiamo saputo che stanno continuando ad istallare il 5G», l'incipit del messaggio.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

