Caltanissetta, sospeso lo sgombero nella zona dell'antenna Rai

Restano a casa. Da ieri mattina è certo che i residenti della zona circostante l'antenna Rai non usciranno dalle loro abitazioni. Il sindaco Roberto Gambino ha messo nero su bianco la firma all'ordinanza di sospensione dello sgombero. L'antenna Rai è stata dichiarata pericolante da una relazione allegata e presentata da Ray Way come ragione immediata per smontare la struttura.

Trenta le famiglie residenti nel raggio di otto chilometri che avrebbero dovuto lasciare le loro case perché in zona pericolo ed il comune secondo quanto previsto dalla legge, se ravvede pericolo per i cittadini deve tutelarli mettendoli al sicuro. Le motivazioni della sospensione sono di natura sanitaria a causa dell'emergenza contagio da Covid 19.

