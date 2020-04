Caltanissetta, ubriaca si scaglia contro gli agenti: denunciata 19enne

Una diciannovenne è stata denunciata dai poliziotti di Caltanissetta per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Durante la scorsa notte, l’equipaggio di una volante, a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa della questura, è intervenuto presso il cortile di uno stabile del centro storico, dove era stata segnalata la presenza di sospetti.

Gli agenti hanno individuato due giovani che stavano litigando. La ragazza, in evidente stato di ubriachezza, ha rifiutato di farsi identificare, inveendo contro i poliziotti con ingiurie e insulti.

Condotta in questura, ha continuato a scalciare e a dimenarsi, colpendo gli agenti con calci e pugni. Al termine delle formalità di rito, la 19enne è stata identificata e foto segnalata presso la polizia scientifica. È stata anche sanzionata amministrativamente per ubriachezza e per violazione delle misure di contenimento del Covid-19.

