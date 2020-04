In arrivo 50 migranti a Caltanissetta, è polemica

Vuole scongiurare qualsiasi problema di ordine pubblico il sindaco Roberto Gambino in queste ore in cui la polemica sull'arrivo il primo di maggio di 50 immigrati, che non sono positivi al Covid 19, si sta facendo sempre più calda.

Venerdì pomeriggio durante il tavolo in prefettura con le forze dell'ordine ha chiesto al prefetto di farsi da tramite con il ministro dell'Interno per far rappresentare la situazione di insofferenza dei cittadini e soprattutto di chiarire meglio le modalità con cui avverrà l'accoglienza degli stessi ed il controllo.

«L'intento del ministero è assolutamente positivo -ha ribadito il sindaco- se arriva gente dall'Africa la si mette in quarantena nello stesso modo in cui lo si fa con chi arriva da Milano, da Londra o dalla Spagna, fermo restando che è così, ma se si mistifica la realtà e si creano problemi di ordine pubblico poi li devo risolvere io. Io voglio garanzie per la mia città. Devo capire come andrà avanti questa cose per informare correttamente i cittadini tutto qua».

