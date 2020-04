Per strada senza valido motivo non si ferma all'alt, sanzionato a Caltanissetta

Non si ferma all'alt della polizia. È stato sanzionato a Caltanissetta un uomo che domenica scorsa era sfuggito, a bordo della propria moto, al posto di blocco di una Volante.

L'uomo, per evitare il controllo in via Stefano Candura ha accelarato facendo perdere le proprie tracce. Attraverso i successivi accertamenti, avendo annotato il tipo di moto e alcuni numeri della targa del mezzo, è stato possibile individuare il trasgressore e sanzionarlo.

Dopo essere stato fermato, l'uomo ha ammesso di non essersi fermato per paura della sanzione amministrativa prevista dalle norme di contenimento del coronavirus essendo uscito di casa senza un valido motivo.

