Caltanissetta, sorpreso a trasportare un pony in auto: multato 30enne

Sorpreso a trasportare un pony su una Fiat Doblò. Un 30enne è stato multato dalla polizia di Caltanissetta durante un controllo sulla statale 640. Gli agenti nel corso degli accertamenti, hanno udito dei rumori provenire dalla parte posteriore del mezzo e vi hanno trovato, con grande stupore, un piccolo pony legato con una corda al piantone della vettura.

Il conducente ha motivato la presenza dell'animale dicendo di averlo acquistato con regolare microchip e che lo stava trasportando a casa. Il pony, trovato in buone condizioni di salute, è stato quindi sistemato in una stalla in possesso dei requisiti di legge. Il 30enne invece è stato sanzionato per avere utilizzato un mezzo improprio e per avere violato le disposizioni relative al trasporto di animali.

Come infatti prevedono le disposizioni in materia di contenimento del Covid-19, il trasporto di animali è consentito solo per quelli destinati ad attività riproduttive e zootecniche e per motivi connessi alla loro salute e benessere. Vietati invece gli spostamenti di animali per finalità ludico ricreative e per addestramento.

