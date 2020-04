Caltanissetta, al Santabarbara Hospital allestita una tenda per il pre-triage

Al Santabarbara Hospital è stata allestita una tenda esterna per il pre-triage, un ulteriore dispositivo di sicurezza grazie all'accordo con la Protezione Civile di Caltanissetta.

Nella tenda, allestita con il supporto della sede operativa di Gela, operano infermieri e Oss adeguatamente formati per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Qui verranno sottoposti a test rapido tutti coloro che dovranno accedere in clinica per pre-ricovero o ricovero, e l'intero personale sanitario per la profilassi periodica (ogni 15 giorni).

"La clinica, che ha messo in atto le prime misure di sicurezza già nella prima settimana di marzo - prima ancora che venisse ufficializzato il lockdown - si sta adoperando anche per implementare percorsi differenziati di accesso e transito dei pazienti", informano dal Santabarbara hospital.

I pazienti provenienti dall'ospedale Vittorio Emanuele e negativi al tampone non avranno accesso dalla tenda ma da un altro percorso.

Un ulteriore ingresso è riservato ai pazienti ambulatoriali che raggiungono la clinica per esami diagnostici o visite specialistiche.

A breve Santabarbara Hospital si doterà anche di nuove attrezzature per l'analisi dei tamponi ad opera del personale interno.

"Dai primi di marzo ci occupiamo di proteggere i pazienti e tutto il personale, facendo ogni sforzo per evitare la diffusione del covid 19: ad oggi abbiamo misurato la temperatura a migliaia di persone ed eseguito più di 200 test sierologici, senza registrare alcun contagio. L'allestimento della tenda è solo una delle operazioni che stiamo approntando per prepararci alla cosiddetta "fase 2" - conclude la clinica - e garantire sicurezza e serenità ai nostri utenti anche nel periodo successivo al lockdown".

